Экс-глава Генштаба рассказал об однодневной операции по Крыму

Вооруженные силы Украины 1 марта 2014 года попытались провести операцию по разблокированию Крыма, но получили приказ о ее прекращении. Об этом во вторник, 28 мая, заявил бывший начальник Генштаба Владимир Замана, сообщает УНИАН.

"1 марта в Генеральном штабе была разработана и подготовлена операция по переброске личного состава на территорию Крыма для разблокирования воинских частей. Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось", - утверждает Замана.

Он добавил, что официальных документов по этому поводу не видел, но об этом ему рассказывали должностные лица, принимавшие непосредственное участие в операции.

Кроме того, Замана заявил, что его уголовное преследование по обвинению в госизмене главный военный прокурор Анатолий Матиос начал по инициативе бывшего президента Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова.

"Скорее всего, заказчики - президент и секретарь СНБО, с которым у меня личный конфликт, напряженные отношения, и он заинтересован, чтобы бездействие во время аннексии Крыма перевести с себя на других", - сказал Замана.

Он также отметил, что готов дальше служить, но на данный момент сосредоточится на доказании своей невиновности в суде.

Напомним, 25 февраля военная прокуратура сообщила Замане о подозрении в госизмене. Его обвиняют в незаконном сокращении сотрудников военных комиссариатов и отмене учета призывников.

Экс-главе Генштаба также вменяют сокращение 14 тысяч военнослужащих, расформирование 70 военных частей и объединений. Сам Замана говорит, что исполнял приказы руководства страны.

На прошлой неделе суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

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Источник: korrespondent.net