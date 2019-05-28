Турция не получала от США ультиматум по С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не получала от Вашингтона сообщений об ультиматуме из-за сделки по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом он сообщил во вторник, 28 мая, в интервью телеканалу Haberturk.

Ранее СМИ сообщили, что США дали Турции две недели на отказ от покупки ЗРК С-400 у России, пригрозив исключить Анкару из программы F-35 .

Отвечая на вопрос о том, как будут действовать власти страны в случае введения санкций со стороны США, министр заявил, что не намерен комментировать "допущения".

"Мы действуем в полном соответствии со взятыми на себя обязательствами", − добавил Акар и подчеркнул, что Анкара полностью оплатила поставки истребителей F-35.

Он также отметил, что самолеты уже доставили в Турцию и пилоты учатся управлять ими.

Напомним, в Вашингтоне неоднократно предупреждали, что Анкаре могут грозить санкции, если сделка по С-400 состоится. Среди возможных последствий США называли задержку или отмену продажи F-35.

По мнению американской стороны, российские ЗРК не совместимы со стандартами НАТО.

Эрдоган ответил на угрозы Вашингтона из-за С-400

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Источник: korrespondent.net