Иван Баканов. Замглавы СБУ и друг Зеленского

Президент Владимир Зеленский на должность заместителя главы Службы безопасности Украины назначил своего друга детства Ивана Баканова, у которого нет опыта работы в органах. Корреспондент.net рассказывает, что о нем известно.

Из Квартала-95 в СБУ

Иван Баканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге. С Зеленским они жил в одном подъезде и дружили с самого детства. Несмотря на давнюю дружбу Баканав называет Зеленского по имени-отчеству с 2012 года, когда пришел работать в Квартал-95.

Окончил юридический факультет Академии труда, социальных отношений и туризма в Киеве. До этого высшее образование получил в Криворожском экономическом институте, где также учился Зеленский.

С 2013 Баканов является руководителем Студии Квартал-95. Основатель компании Green Family Ltd зарегистрирован на Кипре. Там указаны два руководителя - жена Баканова Оксана Лазаренко и Марина Разомова-Георгиу.

В декабре 2017 года возглавил партию Слуга народа, которая была зарегистрирована в 2016 году и называлась Партия решительных перемен. На конец 2018 года эта партия бесплатно пользовалась офисом в четыре квадратных метра, не обладала средствами и не проводила никаких выплат.

Баканов рассказывал, что изначально сериал Слуга народа, в честь которого названа партия, не имел политических перспектив, а идея создания такого тв-шоу появилась около десяти лет назад.

Позже Баканов возглавил предвыборный штаб Зеленского, сопровождал его во время официальных встреч; к примеру на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макрона в Париже.

"Я командный игрок - где скажут, там и буду работать. Скажут идти в политику, пойду. Скажут в исполнительную власть, если мы победим на парламентских, на местных выборах, - пойду туда. Скажут остаться в Квартале - останусь", - говорил соратник Зеленского.

Уже 22 мая 2019 года Иван Баканов назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

"Я себя вижу в структуре, которая обеспечивает соблюдение законности", - говорил Баканов в одном из интервью, в котором также, отметил, что не против американского варианта Минюста или должности прокурора.

Обычно на эта должность назначается президентом по представлению главы СБУ. Но Баканов был назначен напрямую Зеленским, в обход действующего главы Василия Грицака.

Возможно, это связанно с тем, что сам Грицак подал в отставку 20 мая, однако рапорт о его увольнении еще не подписан. Занимавший должность замглавы СБУ Павел Демчина подал в отставку еще 17 мая. Президент Петр Порошенко принял ее на следующий день.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net