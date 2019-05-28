Супрун призвала отказаться от воздушных шариков

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала отказаться от традиции отпускать в небо надувные шары, указав на их вред для окружающей среды. Об этом она написала в Facebook 28 мая.
Она напомнила, что воздушные шарики могут преодолеть большие расстояния, загрязняя отдаленные уголки страны. После запуска в небо они падают обратно на поверхность земли и водоемов. Срок разложения шариков составляет от четырех лет, а капроновых лент − более 100 лет.
При этом яркая окраска шариков и лент очень привлекает животных и птиц, которые могут их случайно проглотить и в результате погибнуть от блокировки желудочно-кишечного тракта.
Остатки воздушных шариков в воде также потребляют в пищу больше морские животные. Птицы часто запутываются в лентах.
Супрун подчеркнула, что в некоторых регионах Великобритании, Австралии и США запуск шариков запрещен законодательством.
Она добавила, что активисты запустили флэш-моб #ековипускний с призывом к выпускникам отказаться от запуска воздушных шариков. Вместо этого им предлагают сделать что-то полезное для окружающей среды, например, посадить деревья или цветы.
Дорогие воспоминания. Сколько стоит школьный выпускной
Ранее Супрун опубликовала памятку для туристов, отправляющихся в отпуск за границу.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby