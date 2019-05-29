Меркель разочаровалась в своей преемнице − СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель сомневается, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями. Об этом сво вторник, 28 мая, сообщило агентство Bloomberg.
Как сообщили источники, Меркель не уверена, что Крамп-Карренбауэр справится с работой канцлера, и более чем когда-либо склоняется к тому, чтобы остаться на посту вплоть до окончания срока в 2021 году.
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Источник: korrespondent.net
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