Папа Римский назвал "величайшей жестокостью" стену США с Мексикой

Папа Римский Франциск готов лично сказать американскому лидеру Дональду Трампун, что строительство стены на границе США и Мексики является "величайшей жестокостью". Об этом он заявил в интервью мексиканскому телеканалу Televisa, опубликованному 28 мая, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, разделение детей с родителями идет вразрез с законом природы.
"Вы не можете так поступать. Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей. И что защищать? Территорию или экономику страны, или кто знает, что", − подчеркнул Франциск, добавив, что такая политика "очень грустна".
При этом понтифик подтвердил, что готов сказать то же самое в глаза Трампу.
"То же самое. То же самое, потому что я говорю это публично... Я даже сказал, что те, кто строит стены, в конечном итоге, оказываются узниками стен, которые они строят", − указал Папа.
Напомним,15 февраля Трамп ввел режим чрезвычайного положения на южной границе страны, чтобы иметь возможность привлечь средства для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.
Ряд американских штатов оспорил решение президента.
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Источник: korrespondent.net
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