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29. 05. 2019

Ошибка в навигаторе привела британца в Германию вместо Рима

Житель Великобритании ехал в столицу Италии, чтобы увидеть Папу, однако неправильно написал слово "Рим" в навигаторе и попал в Германию, сообщает таблоид Daily Mail.

По данным немецкой полиции, 81-летний уроженц Италии, который проживает в Ньюкасле, ввел в своем навигаторе Rom вместо Rome. В итоге он приехал в небольшой поселок Ром, расположенный в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия за 1440 километров от столицы Италии.

Когда навигатор показал мужчине, что поездка завершилась, он вышел осмотреться и забыл поставить свой Jaguar на ручной тормоз, из-за чего машина врезалась в столб с названием населенного пункта.

После этого его заметили полицейские и віснили подробности инцидента.

Несмотря на ситуацию, житель Ньюкасла продолжил свой путь в Рим, отметив, что он отстает от графика всего на несколько часов. 

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Источник: korrespondent.net

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