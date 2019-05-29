Ошибка в навигаторе привела британца в Германию вместо Рима

Житель Великобритании ехал в столицу Италии, чтобы увидеть Папу, однако неправильно написал слово "Рим" в навигаторе и попал в Германию, сообщает таблоид Daily Mail.

По данным немецкой полиции, 81-летний уроженц Италии, который проживает в Ньюкасле, ввел в своем навигаторе Rom вместо Rome. В итоге он приехал в небольшой поселок Ром, расположенный в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия за 1440 километров от столицы Италии.

Когда навигатор показал мужчине, что поездка завершилась, он вышел осмотреться и забыл поставить свой Jaguar на ручной тормоз, из-за чего машина врезалась в столб с названием населенного пункта.

После этого его заметили полицейские и віснили подробности инцидента.

Несмотря на ситуацию, житель Ньюкасла продолжил свой путь в Рим, отметив, что он отстает от графика всего на несколько часов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net