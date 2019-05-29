Amnesty International сменит руководство из-за "токсичных" условий труда

Правозащитная организация Amnesty International (AI) сменит высшее руководство в связи с докладом о "токсичных" условиях труда. Генеральный секретарь AI Куми Найду объявил об увольнении пяти из семи членов дирекции, заявил пресс-секретарь организации во вторник, 28 мая.

Уволенные топ-менеджеры должны покинуть организацию до октября.

В Amnesty International поручили подготовить доклад об условиях труда в организации в связи с тем, что в прошедшем году два сотрудника AI в Париже и Женеве совершили суицид.

Независимые эксперты опубликовали в январе документ о проблемных местах в организационной культуре и управлении Amnesty International. Из результатов проверки следовало, что сотрудники часто жаловались на стресс и давление, а также описывали условия труда как "токсичные".

В свою очередь, британская газета The Times сообщила, что уволенным руководителям достались "щедрые компенсации", что привело к недовольству прочих сотрудников Amnesty International.

На это пресс-секретарь организации заявил, что члены правления получили меньшие по объему компенсации, чем другие работники.

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Источник: korrespondent.net