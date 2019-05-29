Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций в Украине. Об этом он рассказал в эфире 112 Украина 28 мая.

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", − заверил политик.

Отметим, что глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков подчеркнул, что Саакашвили не сможет попасть в партийный список какой-либо политсилы на досрочных выборах по причине длительного отсутствия в Украине. По законодательству, он должен прожить на территории страны пять лет.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого его лишил Петр Порошенко в 2017 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net