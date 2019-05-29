Волкер: Венгрия делает ошибку, блокируя комиссию НАТО-Украина

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Украину в языковом вопросе. Об этом он рассказал во время видеоконференции 28 мая, сообщает Громадське.

"Я считаю, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент давления на этот (языковой) вопрос. Перед Украиной стоят важные внешние вызовы – вторжение и оккупация Россией. Это то, что должно беспокоить каждого члена НАТО включая Венгрию", – указал Волкер.

По его словам, блокировки встреч комиссии НАТО-Украина являются ошибкой, хотя он поддерживает "переговоры и решение вопроса относительно языка венгерского меньшинства в Украине".

Волкер напомнил, что сейчас Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО и выразил надежду, что ситуация разрешится при новом президенте.

"Сейчас нет никакого прогресса по снятию вето Венгрии на встрече между Украиной и НАТО. Надеюсь, что с избранием президентом Владимира Зеленского, родным языком которого является русский, но он также говорит и на украинском, будет договоренность между Украиной и Венгрией о том, как решать вопросы национальных меньшинств", – подытожил дипломат.

Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся в 2017 году после принятия закона Украины Об образовании, который определяет украинский язык основным в образовательном процессе. В связи с этим Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт также приступил к блокированию проведения заседаний комиссии Украина−НАТО. В апреле этого года Венгрия назвала неприемлемым принятый Верховной Радой закон о языке, который закрепляет за украинским языком статус единственного государственного.

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Источник: korrespondent.net