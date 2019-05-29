Лента RSS
Подписаться на ленту
29 мая 2019, среда, 08:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
29. 05. 2019

США не признают паспорта РФ для жителей Донбасса и Крыма − Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон не будет признавать российские паспорта, выданные на неподконтрольной Украине территории Донбасса и в аннексированном Крыму. Об этом он сообщил во время телефонного брифинга 28 мая, передает Радио Свобода.

Американский дипломат подчеркнул, что считает раздачу российских паспортов украинским гражданам на востоке Украины "провокационным шагом".

При этом он не уверен, что украинцы массово пойдут за этим документом, поскольку "они и так достаточно страдают от российской оккупации в Донбассе".

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Киев, а также ряд стран и организаций осудили решение российского лидера.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.