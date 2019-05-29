Итоги 28.05: Камбэк Саакашвили и пропажа серверов

Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили

Президент Владимир Зеленский вернул гражданство Украины экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Политик намерен прилететь из Варшавы в Борисполь 29 мая.

"Защитник демократии". Зеленский вернул Саакашвили

Президент назначил главу СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Новоназначенный глава СНБО прибыв в ситуационный кабинет в Администрации президента заявил, что из комнаты исчезли серверы с секретной информацией.

На это пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко ответил, что вся техника из ситуационной комнаты в АП была арендована на средства бывшего главы государства. и возвращена владельцу. По его словам, секретной информации там не было.

Турция начала военную операцию в Ираке

В Минобороны Турции сообщили о начале масштабной наземной и воздушной операции против курдов на севере Ирака. Как отмечается, целью операции является "нейтрализация террористов и уничтожение их убежищ".

Между Сербией и Косово обострился конфликт

Президент Сербии Александр Вучич привел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ МВД из-за обострения ситуации в Косово.

Позже стало известно, что из сербского города Кралево к границе Косово выехала колонна военных автомобилей с солдатами и вооружением.

Правительство Австрии отправили в отставку

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем.

Отметим, что 32-летний Курц провел на своем посту всего 525 дней, став самым краткосрочным главой правительства Австрии.

Депутаты изменили границы в Донецкой области

Верховная Рада изменила границы Бахмутского района Донецкой области, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.

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Источник: korrespondent.net