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29. 05. 2019

В США 130 человек получили ранения во время торнадо

В результате непогоды в США погиб один человек и 130 получили ранения, сообщает AP.

По информации Национальной метеорологической службы США, скорость ветра достигала 264 км/час. Стихия продолжалась несколько минут.

Наибольшие разрушения от торнадо зафиксированы в штатах Индиана, Колорадо, Огайо, Айова, Небраска и Иллинойс, где около 68 тыс. домов остались без электричества.

В Огайо объявлено чрезвычайное положение в трех пострадавших округах. Кроме того, международный аэропорт Канзас-Сити временно приостановил полеты.

Ранее сообщалось, что смертельный торнадо в США обрушился 25 мая на город Эль-Рено в американском штате Оклахома. Тогда жертвами торнадо стали два человека.

Напомним, на днях в Техасе огромный торнадо сняли на видео. Накануне на США налетели полсотни смерчей. 
 

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Источник: korrespondent.net

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