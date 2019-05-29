В Ровно военных будут обучать по программе НАТО

Курс переподготовки бывших и действующих военнослужащих ВС Украины по гражданской специальности стартовал в Ровно. Об этом сообщает пресс-центр ОГА региона.

"Мы проводим свою работу по нескольким программам, собственно, в рамках одной из них вы и будете учиться - это Программа по социальной адаптации военнослужащих, действует с 1999 года. За это время нашу поддержку на пути социальной адаптации почувствовали более 11 тысяч человек. В прошлом году мы провели переподготовку около 800 слушателей и тот бюджет, который был выделен нам на этот год позволит нам осуществить обучение такого же количества слушателей", - сказал менеджер Программы НАТО-Украина Кристофер Штаудт.

По словам Штаудта, программа предоставляет возможность пройти подготовку по следующим направлениям: менеджмент, маркетинг, английский язык, экономика малых предприятий, радиоэлектроника, дизайн, информационные технологии, охрана, навигация маломерных судов.

Программы НАТО учения могут пройти профессиональные военнослужащие, запланированные к освобождению из рядов ВСУ.

В частности, в пресс-центре добавляется, что это уже седьмой набор группы слушателей в Ровенском гарнизоне. Всего же за последние годы в западном регионе Украины переподготовку прошли более 4,2 тысячи военнослужащих, из них большая часть трудоустроились.

Отмечается, что при поддержке НАТО новые знания получили 2030 человек. Обучении в Бродах, Владимире-Волынском, Дрогобыче, Золочеве, Луцке, Львове, Мукачево, Ровно, Самборе, Стрые, Ужгороде, Червонограде, Черновцах и Яворове.

Напомним, в Украине появилась доктрина с медстандартами НАТО. Выполнение доктрины должно привести к улучшению системы здравоохранения военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net