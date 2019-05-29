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29. 05. 2019

Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен один военный

За прошедшие сутки 28 мая сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы были зафиксированы вблизи Широкиного, Пищевика, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Павлополя, Чермалика, Попасной, Железного.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Кроме того, от начала текущих суток противник трижды обстрелял наши позиции
возле города Марьинка, а также вблизи села Гнутовее. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ранее сообщалось, что в Луганской области во время боя пропал сапер. Украинских саперов, которые выполняли боевое задание возле Попасной, атаковали сепаратисты.

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Источник: korrespondent.net

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