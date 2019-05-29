Убийство девочки на Житомирщине: родителям грозит пожизненное

В Житомирской области пожизненное лишение свободы грозит родителям, которые сожгли тело 5-летней дочери в печи. Об этом УНИАН рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

По ее словам, обоим родителям сообщено о подозрении, им грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

"41-летняя женщина, мать 5-ти детей (в отношении двух старших ее лишили родительских прав) и мужчина 50-ти лет, нигде не работает, задержаны и помещены в изолятор временного содержания", - добавила Гоша.

Во вторник, 28 мая, из-за убийства 5-летней девочки был созван внеочередной исполком Житомирского горсовета, поскольку убитый ребенок долгое время воспитывался в приемной семье житомирян Коберник-Круглових. Во время заседания исполкома прозвучало, что погибшая девочка ранее была изъята из семьи и некоторое время проживала в приемной семье. Однако в прошлом году решением суда она была возвращена биологическим родителям.

Члены исполкома единогласно проголосовали за направление обращений на адреса Генеральной прокуратуры Украины, Коллегии судей, Житомирской областной государственной администрации и Житомирского областного совета относительно соответствующего реагирования на действия ряда общественных активистов: которые способствовали в изъятии из детского дома семейного типа и возвращении в биологическую семью Даши Макарчук. Обращение поручено подготовить Службе по делам детей совместно с юридическим департаментом городского совета.

Также в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области журналистам сообщили подробности убийства 5-летней Даши. По уточненной информации правоохранителей, трагедия произошла в Овручском районе, в селе Листвин.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области родители сожгли в печи пятилетнюю дочь. Родителям, лишенным прав из-за алкоголизма, активисты помогли вернуть девочку из приемной семьи. Через какое-то время ребенок пропал, а в селе забили тревогу.

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Источник: korrespondent.net