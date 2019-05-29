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29. 05. 2019

НАБУ изъяло в офисе ФФУ мячи и алкоголь - СМИ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыск в здании Федерации футбола Украины. Об этом Украинським Новынам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыск проводился в рамках расследования дела о разворовывании госсредств при закупке искусственных футбольных полей.

"Изъяли футбольные мячи и водку", - сказал он.

Также была изъята документация. Когда именно состоялся обыск собеседник не сообщил.

Накануне СМИ сообщили, что обыски идут на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности Одессы на улице Артиллерийской.

Позже в ГПУ рассказали об обысках в мэрии Одессы. Обыски провели из-за вымогательства местными чиновниками взятки в три тысячи долларов.

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Источник: korrespondent.net

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