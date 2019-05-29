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29. 05. 2019

Обвал на шахте в Львовской области: есть погибшие

В селе Селец Сокальского района Львовской области в ночь на среду, 29 мая, на шахте Лесная ГП Львовуголь произошло обрушение породы. В результате погибли два горняка. Об этом сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Обвал произошел в 03:11. Всего в шахте находятся 69 горняков (на аварийном участке – 21 горняк). Шахта работает в штатном режиме.

Тело одного погибшего подняли на поверхность. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Как сообщалось, в марте при обвале на шахте во Львовской области погиб рабочий. 

Напомним, в Кривом Роге на шахте Юбилейная рудника Сухая Балка погибли два горняка.

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Источник: korrespondent.net

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