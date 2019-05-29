Лента RSS
Подписаться на ленту
29 мая 2019, среда, 11:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
29. 05. 2019

Долги по зарплате в Украине выросли до 2,6 млрд грн - Госстат

В Украине выросли долги по зарплатам. Об этом 29 мая сообщили в Госстате Украины. По данным службы статистики, в апреле зарплатные долги увеличились на 6,2% по сравнению с мартом.

Сообщается также, что на 1 мая долги по заработным платам достигли 2,615 млрд грн. При этом задолженность перед работниками экономически активных предприятий на 1 мая текущего года составила 1,416 млрд грн. Это на 10,6% больше по сравнению с 1 апреля.

В Госстате отмечают, что статистика не учитывает временно оккупированные территории Крыма и неподконтрольные украинскому правительству территории Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что зарплаты украинцев выросли в 2019 году на 21%. Также сообщалось о росте средней заработной платы, которая достигла уровня 2013 года в долларовом эквиваленте.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.