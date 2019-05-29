Долги по зарплате в Украине выросли до 2,6 млрд грн - Госстат

В Украине выросли долги по зарплатам. Об этом 29 мая сообщили в Госстате Украины. По данным службы статистики, в апреле зарплатные долги увеличились на 6,2% по сравнению с мартом.

Сообщается также, что на 1 мая долги по заработным платам достигли 2,615 млрд грн. При этом задолженность перед работниками экономически активных предприятий на 1 мая текущего года составила 1,416 млрд грн. Это на 10,6% больше по сравнению с 1 апреля.

В Госстате отмечают, что статистика не учитывает временно оккупированные территории Крыма и неподконтрольные украинскому правительству территории Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что зарплаты украинцев выросли в 2019 году на 21%. Также сообщалось о росте средней заработной платы, которая достигла уровня 2013 года в долларовом эквиваленте.

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Источник: korrespondent.net