Лента RSS
Подписаться на ленту
29 мая 2019, среда, 12:30
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
29. 05. 2019

Делегация УЕФА прилетела в Баку на самом большом самолете в мире

В аэропорту Баку совершил посадку самый большой пассажирский самолет в мире - Airbus A380. На нем прилетеле делегация УЕФА на финал Лиги Европы, сообщает в среду, 29 мая, местное издание Trend.

Чартерный рейс выполняла авиакомпаниия Hi Fly.

 
 

А380 - самый крупный пассажирский авиалайнер в мире, вмещает 544 пассажира и может преодолевать в 15 тысяч километров без дозаправки.

Аэропорт Баку принял лайнер такого класса впервые. Для того, чтобы такой самолет смог совершить посадку, аэропорт должен иметь соответствующую взлетно-посадочную полосу.

Напомним, сегодня в столице Азербайджана пройдет состоится финальный матч Лиги Европы между лондонскими Челси и Арсеналом. Корреспондент.net будет вести онлайн-трансляцию финального матча ЛЕ. Начало игры – в 22.00.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.