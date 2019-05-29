Украина поднялась в рейтинге конкурентноспособности экономики

Обновился рейтинг мировых экономик, согласно которому США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира, то время как экономика Украины, наоборот, поднялась, информирует сайт швейцарской бизнес-школы IMD. Всего в рейтинге участвовали 63 страны.

Сообщается, что экономика США переместилась на третью строчку рейтинга. Первой экономикой мира впервые за десять лет стал Сингапур, за ним следует Гонконг.

Авторы доклада отмечают, что толчком к росту экономики Сингапура стала продвинутая технологическая инфраструктура и квалифицированная рабочая сила.

Кроме того, в Сингапуре благоприятное иммиграционное законодательство, а создание новых предприятий эффективней, чем в других странах.

ТОП-10 конкурентноспособных экономик мира imd.org

Гонконг оказался на втором месте благодаря налоговому, деловому законодательству и широкому доступу к финансированию предприятий.

Отмечается, что Штаты продержались в лидерах рейтинга всего год. Импульсом к росту экономики стал рост доверия к налоговой реформе президента США Дональда Трампа, однако как подчеркивают эксперты бизнес-школы, он "судя по всему иссяк".

При этом США продолжают задавать темп мировой экономики, несмотря на то, что экономическая ситуация в стране существенно пострадала из-за роста цен на топливо и ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.

Впервые в десятке лучших оказались две экономики Ближнего Востока — Катар и ОАЭ. Саудовская Аравия поднялась на 13 позиций — самый крупный скачок года — до 26 места. Она получила самую высокую глобальную оценку по государственным инвестициям в образование.

Экономика Украины поднялась на пять позиций по сравнению с прошлым годом и заняла 54-е место из возможных 63-х. Среди стран бывшего СССР самая высокая позиция в рейтинге у Литвы — 29 место, Казахстана — 34 позиция, и Эстонии — 35 строчка. Россия оказалась на 45 месте.

Ранее стало известно, что Украина поднялась в рейтинге производителей стали. Также сообщалось, что за год ВВП Украины вырос на 2% по сравнению с 2018 годом.

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Источник: korrespondent.net