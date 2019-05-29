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29. 05. 2019

МВД повторно сняло с розыска экс-главу Укртранснафты

Министерство внутренних дел повторно сняло с розыска бывшего председателя правления ПАО Укртранснафта Александра Лазорко, сообщает enkorr.

Отметим, в апреле 2018 года Лазорко уже снимали с розыска - запрос его карточки на сайте Министерства внутренних дел не давал результатов. Но после резонанса в СМИ карточку Лазорко вернули в базу разыскиваемых лиц. 

СМИ также приписывают Лазорко связь с олигархом Игорем Коломойскомим.

Как известно, Александр Лазорко возглавлял предприятие Укртранснафта, находившееся в собственности Нафтогаза, с 2009 года, но его в 2015 году отстранили от должности председателя правления компании, назначив Юрия Мельника.

В августе 2015 года МВД возбудило дело в отношении экс-главы Укртранснафты Лазорко. Через месяц его объявили в розыск, позже МВД пыталось объявить Лазорко в международный розыск по линии Интерпола. Лазорко обвиняют в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

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Источник: korrespondent.net

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