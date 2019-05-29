В Кабмине тайно вывели Калушскую ТЭЦ из госсобственности - документ

Калушская ТЭЦ выведена из госсобственности и передана в собственность города Калуш. Об этом 29 мая сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус в Facebook.

Сообщается, что в повестке дня решение не значилось и передача ТЭЦ проходила втайне. Герус назвал прошлое заседание Кабмина непрозрачным, поскольку кроме передачи ТЭЦ Калушу, ей дополнительно выделили государственную помощь.

"Уже после того, как премьер-министр объявил о своей отставке, в прошлом непрозрачном заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ (а также было принято решение о специальной государственной помощи этой ТЭЦ). Передается ТЭЦ в коммунальную собственность города Калуш, там нынешний министр Насалик ранее был мэром города", – написал он.

Facebook/Andriy Gerus

Герус предполагает, что таким образом ТЭЦ готовят к "бесплатной" передаче частному собственнику. При этом, Герус сомневается в экономической целесообразности такой передачи.

Герус подчеркнул, что Калушская ТЭЦ - крупный электроэнергетический объект страны, который пока еще не выкупила компания ДТЭК.

Ранее в правительстве предложили передавать ТЭЦ в собственность городских советов.

Также сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман подал в отставку, в связи с чем сегодняшнее заседание Кабмина отменено.

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Источник: korrespondent.net