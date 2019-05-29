Силовики вводят на Закарпатье особый режим

На Закарпатье в среду, 29 мая, пройдут антитеррористические учения. Поэтому в регионе введут временный особый режим, что может коснуться местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Масштабная тренировка пройдет на территории Великоберезнянского и Перечинского районов в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, Госпогранслужбы, Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д.", - предупредили в полиции.

Управление СБ Украины в Закарпатской области, в свою очередь, обратилось к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем пройдут учения СБУ. На отдельных территориях Запорожской области возможно временное введение особого режима.

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Источник: korrespondent.net