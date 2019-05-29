Зеленскому доложили о плене восьми военных ООС

Президенту Владимиру Зеленскому доложили об обстоятельствах, при которых восемь военных мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады на минувшей неделе попали в плен в Донецкой области. Об этом в среду, 29 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

"Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции объединенных сил, факта государственной измены не установило. В то же время в отношении командования батальона и 53-й ОМБр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы", - говорится в сообщении.

Установлено также нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ Новотроицкое, КП Березовое-1 и Березовое-2 порядка контроля за перемещением через линию столкновения.

Отмечается, что служебное расследование обстоятельств задержания сепаратистами восьмерых военных 53-й ОМБр не выявило факта госизмены.

Президент отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов: "Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят".

Напомним, 22 мая в штабе ООС сообщили, что в плен попали восемь военных - они на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории, где их и задержали.

В "ДНР" заявляют, что задержанные бойцы готовили диверсии на неподконтрольных территориях и якобы дают признательные показания.

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Источник: korrespondent.net