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29. 05. 2019

У Зеленского рассказали о первом зарубежном визите

Президент Украины Владимир Зеленский совершит 4-5 июня свой первый рабочий визит за рубеж. На следующей неделе глава государства посетит Брюссель, сообщает его администация в среду, 29 мая.

Отмечается, что Зеленский планирует встретиться с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о безопасности ситуацию на востоке Украины обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями по лидерам институтам ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине", - добавили в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский свой первый визит за рубеж совершит в Брюссель 5 июня. 

Перед этим замглавы АП Вадим Пристайко заявил, что одной из первых стран, которую посетит Зеленский станет Германия.

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Источник: korrespondent.net

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