В Ровенской области на трассе Киев-Ковель-Ягодин у села Ивановка Сарненского района случилось смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. Об этом в среду, 29 мая, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Аввария случилась накануне, 28 мая, около 17.00. Следственно-оперативная группа установила, что 62-летний водитель микроавтобуса Renault Trafic внезапно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем ТАТА под управлением 53-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя погибли на месте. Пассажиров в транспортных средствах не было.
Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус: двое погибших
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Напомним, в тот же день в Днепропетровской области микроавтобус с школьниками столкнулся с грузовиком. В результате ДТП госпитализированы 16 детей.
Днем ранее в Харькове байкер сбил насмерть пешехода.
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Источник: korrespondent.net
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