Служба безопасности Украины совместно с Национальной жандармерией Французской Республики и Центральным бюро расследований Республики Польша под руководством Европола и Евроюста прекратила деятельность международной организованной преступной группировки, специализирующейся на контрабанде наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установило расследование, в состав группы входило 11 человек. Они организовали канал поставок из Франции через Польшу в Украину лекарственного средства Субутекс, которое содержит наркотик бупренорфин. Всего, по имеющейся информации, за год группировка переправила в Украину 150 тысяч таблеток на общую сумму 40 млн гривен по ценам "черного рынка".

"На доходы от преступной деятельности ключевые особы группировки приобрели престижные внедорожники, квартиры в лучших районах своих городов проживания и другое дорогостоящее имущество", - говорится в сообщении СБУ.

Cмотрите фотогалерею: СБУ совместно с Европолом задержали членов наркокартеля

Спецоперация по прекращению деятельности группировки стартовала в Украине. Оперативники СБУ задержали одного из соучастников группировки с партией в 7 тысяч таблеток на пограничном пункте Рава-Руська. Сразу же после этого правоохранители Франции и Польши начали задержания сообщников на своей территории.

Так, французская жандармерия задержала в Марселе 5 человек за поиск, приобретение и сбыт украинским фигурантам наркосодержащих таблеток. В то же время в Польше были задержаны трое граждан Украины, которые создали и содержали "перевалочную базу", на которой злоумышленники меняли транспорт и маршруты доставки и скрывали наркотики в упаковках товаров широкого употребления.

Затем сотрудники СБУ провели ряд обысков у фигурантов уголовного производства. В результате было изъято оружие и часть таблеток из предыдущих поставок. Кроме того, был задержан организатор и двое соучастников преступной группировки.

Напомним, на прошлой неделе силовики ликвидировали схему незаконного сбыта кокаина. Наркотики поступали из стран Европы. Трое подозреваемых были взяты под стражу с залогом в 2 млн гривен каждому.

Ранее была разоблачена деятельность группы, организовавшей канал контрабанды героина из России в Украину. Также задержанные злоумышленники занималась распространением наркотика в Одессе.

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Источник: korrespondent.net