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29. 05. 2019

Партия Саакашвили будет участвовать в выборах в Раду

Партия Движение новых сил Михеила Саакашвили будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду, заявил экс-заместитель генпрокурора Украины, один из лидеров партии Давид Сакварелидзе в интервью изданию Апостроф.

"Мы (партия Движение новых сил – ред. ) имеем легитимное право на свободное участие в выборах. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли эта пол итсила проведение досрочных парламентских выборов в Украине, Сакварелидзе сказал: "Мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского – ред), потому что та Верховная Рада уже четыре года нелегитимна".

Ранее Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций. Политик подчеркнул, что не рвется на какие-либо должности и будет очень осторожным в своем выборе.

Напомним, 28 мая на сайте президента опубликовали указ Зеленского о возвращении гражданства Украины Михаилу Саакашвили.

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Источник: korrespondent.net

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