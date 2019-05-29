На границе задержаны нелегалы, которые вместо Франции попали в Украину

В пункте пропуска Дьяково (Закарпатская область) в среду, 29 мая, в грузовике сербской регистрации пограничники обнаружили трех нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
При проведении осмотра грузовика под управлением гражданина Сербии пограничники заметили повреждение тента прицепа. Во время последовавшего из-за этого детального досмотра в грузе были обнаружены нелегальные мигранты.
"Мужчины азиатской внешности признались, что являются гражданами Бангладеш. При обнаружении украинскими пограничниками иностранцы были удивлены и растеряны, а уже потом рассказали, что с территории Сербии пытались попасть во Францию", - говорится в сообщении ГПС.
После привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы иностранцев передадут румынским правоохранительным органам в соответствии с соглашением о реадмиссии.
Напомним, субботу - воскресенья, 18-19 мая, украинские пограничники задержали во Львовской области шестерых иностранцев (четырех граждан Турции и двух – Ирана), пытавшихся нелегально попасть в ЕС.
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Источник: korrespondent.net
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