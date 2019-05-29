На управляющих Межигорьем завели дело

Госбюро расследований открыло уголовное дело против руководства Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что дело открыто по факту возможной халатности при определении управляющего резиденции Межигорье.

Сообщается, что 16 мая Нацагентство получило от ГБР письмо с требованием предоставить информацию о фактическом принятии арестованных активов Межигорье (движимое и недвижимое имущество, корпоративные права ООО Танталит), их оценке, инвентаризации, определении пути управления указанными выше активами, проведении конкурса по определению управляющего активами.

Обоснованием этого требования служит факт досудебного расследования в уголовном производстве от 25 апреля по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 ( служебная халатность) Уголовного кодекса.

В Нацагентстве заявляют о полном соблюдении законодательства при конкурсном избрании управляющего арестованных активов Межигорья.

Ранее СМИ сообщили, что "комендант" усадьбы в Межигорье в 12 раз занизил доходы в декларации.

Согласно копии декларации Дениса Тарахкотелика, размер полученной благотворительной помощи составил 3 007 406 грн, а взносы членов организации - 36 043 грн. При этом на содержание объекта было потрачено 3 070 062 грн.

В то же время в различных интервью, он неоднократно заявлял, что сумма доходов Межигорья составляет от 32 до 36 млн грн, которые полностью уходят на содержание комплекса. Таким образом, официально задекларированная выручка минимум в 10-12 раз меньше публично заявленных данных.

Напомним, о том, что суд передал в управление АРМА недвижимость арестованного Межигорья, где проживал экс-президент Виктор Янукович, стало известно в начале июля 2018 года. В частности, речь шла о здании резиденции, одном земельном участке в 1,7 га и уставном капитале фирмы Танталит, которая владеет большинством имущества. Также агентству передали квартиру Януковича на Оболонской набережной.

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Источник: korrespondent.net