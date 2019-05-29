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29. 05. 2019

В Раде одобрили переименование двух областей

Комитет Верховной Раады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует нардепам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 29 мая.

Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.

Соответствие законопроектов Основному закону ранее подтвердил Конституционный суд.

Напомним, в начале февраля парламентарии поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. Решение поддержали 240 народных депутатов. 

В 2018 году Рада приняла постановление о переименовании Кировоградского района одноименной области в Кропивницкий район. А 20 ноября депутаты приняли решение направить в Конституционный суд законопроект, который предусматривает переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

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Источник: korrespondent.net

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