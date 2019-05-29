В ВР внесли законопроект Зеленского об импичменте

Законопроект об импичменте, автором которого стал президент Владимир Зеленский, зарегистрирован в Верховной Раде. Соответствующую инициативу на рассмотрение парламента предложили в Администрации президента, сообщил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук.

Проект закона предусматривает механизм досрочного отстранения главы страны от занимаемой должности и регулирует процедуру и положения импичмента президента.

"Сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особенной процедуре устранения президента с поста - импичменте", - заявил Стефанчук.

По его словам, в парламенте нет законопроекта, аналогичного президентской инициативе.

"Процедура импичмента выходит за деятельность Верховной Рады, включая в себя деятельность Конституционного суда Украины, Верховного суда", - сообщил он.

В ближайшее время в Раде зарегистрируют законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Ранее у Зеленского заявили, что президент подпишет закон об импичменте сразу же после его рассмотрения парламентом.

Отметим, ранее Стефанчук заявлял, что Зеленский больше не будет подавать в парламент нынешнего созыва обещанные законопроекты.

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Источник: korrespondent.net