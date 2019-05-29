В ВР внесли законопроект Зеленского об импичменте

Законопроект об импичменте, автором которого стал президент Владимир Зеленский, зарегистрирован в Верховной Раде. Соответствующую инициативу на рассмотрение парламента предложили в Администрации президента, сообщил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук.
Проект закона предусматривает механизм досрочного отстранения главы страны от занимаемой должности и регулирует процедуру и положения импичмента президента.
"Сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особенной процедуре устранения президента с поста - импичменте", - заявил Стефанчук.
По его словам, в парламенте нет законопроекта, аналогичного президентской инициативе.
"Процедура импичмента выходит за деятельность Верховной Рады, включая в себя деятельность Конституционного суда Украины, Верховного суда", - сообщил он.
В ближайшее время в Раде зарегистрируют законопроект об ответственности за незаконное обогащение.
Ранее у Зеленского заявили, что президент подпишет закон об импичменте сразу же после его рассмотрения парламентом.
Отметим, ранее Стефанчук заявлял, что Зеленский больше не будет подавать в парламент нынешнего созыва обещанные законопроекты.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby