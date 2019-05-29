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29. 05. 2019

Из партии Порошенко вышел нардеп Грановский

Народный депутат Александр Грановский в среду, 29 мая, заявил, что вышел из партии Блок Петра Порошенко. Об этом он написал в Facebook.

"Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня тому прекратил членство в партии Блок Петра Порошенко", – сообщил нардеп.

При этом Грановский отмечает, что "по состоянию на эту минуту, не планирует становиться частью нового парламентского списка партии Европейская Солидарность или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца.

При этом Грановский отметил, что искать какой-то сложный подтекст в его решении, не следует, "потому что его нет". Он поблагодарил соратников и коллег, отметил, что Порошенко "заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения".

"Эта парламентская каденция - первая в моей жизни, которая дала мне возможность лучше понять себя и помогла определить жизненные и политические приоритеты. Не вдаваясь в скучные подробности, решение о продолжении самостоятельного пути - органичное и честное", – утверждает Грановский.

Нардеп пообещал информировать общественность о своих новых решениях, если они будут приняты.

Как известно, Грановского считают куратором экс-резидента Петра Порошенко в судах и прокуратуре.

Отметим, накануне официально вышел из БПП нардеп Сергей Каплин. А на прошлой неделе из БПП вышли четыре нардепа: Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем.

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Источник: korrespondent.net

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