В Раде появилось постановление об отставке Гройсмана

В Верховной Раде в среду, 29 мая, зарегистрирован проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

"Принять отставку премьер-министра Украины Гройсмана Владимира Борисовича", - говорится в проекте постановления.

Проект был зарегистрирован председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем.

Ранее комитет рассмотрел заявление Гройсмана об отставке и единогласно проголосовал за то, чтобы рекомендовать Раде отправить в отставку премьера. Данный вопрос нардепы рассмотрят завтра.

Напомним, Гройсман заявил, что решил подать заявление об отставке в день инаугурации президента Владимира Зеленского.

В связи с этим сегодняшнее заседание Кабмина отменено.

Стоит отметить, что после отставки Гройсман, как и все министры, продолжит исполнять обязанности до создания нового правительства.

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Источник: korrespondent.net