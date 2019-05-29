В Латвии выбрали нового президента

Парламент Латвии избрал нового президента страны. По итогам голосования им стал кандидат от правящей коалиции Эгилс Левитс, который заручился поддержкой 61 депутата. Об этом сообщает LSM в среду, 29 мая.

Отмечается, что впервые в истории выборов главы государства голосование было открытым. В дебатах перед голосованием большинство лидеров парламентских фракций высказались в пользу кандидатуры Левитса.

Ранее действующий президент Раймонд Вейонис объявил, что не будет повторно баллотироваться на эту должность.

Крестьянский союз Латвии, входящей в Союз "зеленых" и крестьян, решил выдвинуть на пост президента кандидатуру омбудсмена Юриса Янсонса. Отдельные депутаты партии KPV LV (Кому принадлежит государство) поддержали выдвижение в президенты депутата фракции Дидзиса Шмитса.

Поддержку кандидатуре Левитса выразили партии правящей парламентской коалиции – Национальное объединение, Новая консервативная партия, объединение Для развития/За! и Новое единство, а также большая часть фракции партии KPV LV, которая также входит в коалицию, но имеет часть не согласных с ним депутатов. Партия Согласие, которая считается пророссийской, своего кандидата не выдвигала.

В результате Юрис Янсонс получил лишь восемь голосов "за", Дидзис Шмитс – 24 голоса.

Новый президент Латвии Эгилс Левитс в прошлом был министром юстиции, депутатом Сейма, послом Латвии в ряде стран, в том числе Германии и Австрии, а также судьей Европейского суда по правам человека. На выборах президента Латвии в 2015 году Левитс занял второе место после Раймонда Вейониса.

В Латвии, являющейся парламентской республикой, президент играет представительскую роль, исполнительная власть находится в руках премьера. Но государства может настоять на смене правительства, инициировать референдум о роспуске парламента, а также обладает правом законодательной инициативы.

Ранее в Литве на выборах президента победил экономист Гитанас Науседа. Во втором туре он набрал более 70% голосов.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Гитанасом Науседой и поздравил его с победой на выборах.

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Источник: korrespondent.net