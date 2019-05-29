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29. 05. 2019

К Зеленскому едут четыре министра иностранных дел

На этой неделе Украину посетят министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции и Германии. Иностранные дипломаты намерены встретиться с президентом Владимиром Зеленским, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, пишет Интерфакс-Украина в среду, 29 мая.

"Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция", - сказал он в комментарии агентству.

По словам министра, пройдут встречи глав МИД в украинском внешнеполитическом ведомстве, а также с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно, что Киев посетят с совместным визитом главы МИД Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщалось, на следующей неделе Зеленский отправится с первым зарубежным визитом в Брюссель. 

Также сообщалось, что одной из первых стран, которую посетит Зеленский, станет Германия.

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Источник: korrespondent.net

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