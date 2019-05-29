Сербия в боевой готовности. Новый кризис в Косово

Сербия и Косово вновь оказались на грани вооруженного конфликта. Армия и силы безопасности Сербии были приведены в состояние полной боеготовности после операции косовской полиции против сербов.

Накануне сербский лидер Александр Вучич призвал депутатов признать потерю контроля над Косово и выбрать между двумя сценариями - замороженным конфликтом и налаживанием отношений с Косово.

Белграду необходимо найти компромисс и урегулировать конфликт с Приштиной, чтобы войти в состав Евросоюза. Сейчас Косово в конституции Сербии значится как автономный край. Корреспондент.net рассказывает подробности.

В конфликт попала Россия

Утром 28 мая в ходе масштабной полицейской операции в северной части Косова, где живут преимущественно сербы, были арестованы около 30 человек, в основном офицеры полиции и таможенники, которых подозревают в коррупции и контрабанде оружия.

Вучич назвал инцидент атакой на сербов и заявил, что Белград не допустит сербских погромов. В ответ в Приштине сказали, что среди арестованных есть также албанцы и боснийцы, а целью операции была борьба с организованной преступностью.

Среди задержанных также оказался россиянин Михаил Краснощеков - сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Его доставили в больницу из-за ранений.

Гражданин РФ препятствовавал проведению полицейской операции, объяснил премьер-министр Косово Рамуш Харадинай. В ООН подтвердили задержание двух представителей миссии в Косово. Позже Краснощекова отпустили.

В МИД России его задержание назвали "проявлением провокационной линии косовоалбанской верхушки" и потребовали от миссии ООН "предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста и предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения".

Сообщается, что жители общины Зубин Поток, в которой проходил полицейский рейд, возвели баррикады, чтобы не пропустить силовиков в город. Местные начали жечь шины и бросаться в спецназовцев камнями. Полиция применила против них резиновые пули и снесла ограждения.

Рейды проводятся по всей территории Косово, заявил пресс-секретарь действующих под эгидой НАТО Международных сил по Косово Винченцо Грассо. Он завверил, что операции проводятся по требованию прокуратуры и направлены не против сербского населения, а против коррупции и преступности.

Приштина плохо контролирует северные районы и они превратились в серую зону, в которой процветает контрабанда бензина, сигарет, алкоголя, говорится в докладе о преступности на Балканах неправительственной организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Армия в полной боевой готовности

В ответ на полицейскую операцию в Косовско-Митровицком округе, где преимущественно проживают этнические сербы (из 80 тысяч населения их около 70 тысяч) Сербия привела в полную боеготовность свою армию и полицию, а президент Александр Вучич срочно созвал заседание Совбеза.

Кроме того, Белград призвал ведущие мировые державы урезонить Приштину, заставив ее вывести спецназ с севера, где его нахождение возможно только с согласия возглавляемых НАТО международных сил в Косово.

"Наша армия при любой серьезной угрозе порядку в Северном Косове и Метохии будет защищать наших людей. Мы не допустим новой операции Буря, и хочу сказать вам, что все подразделения полиции, специальных сил и спецназа находятся в полной боевой готовности", - сказал Вучич, ссылаясь на военную операцию против сербских сил, проведенную хорватами в 1995 году во время Балканской войны.

Президент Косово Хашим Тачи приведение армии Сербии в полную боеготовность назвал "популизмом для внутреннего потребления".

"Президент Сербии прекрасно знает, что он не смеет двинуться с армией в Косово", - заявил Тачи.

В ЕС также не стали драматизировать ситуацию, ограничившись призывом ко всем сторонам проявлять сдержанность.

Евроинтеграция Сербии усложняется

С 27 мая в сербском парламенте обсуждаются отношения с Косово. Вучич более двух часов выступал перед депутатами, излагая свое видение этих отношений. Оно оказалось беспрецедентно откровенным.

Президент Сербии призвал признать, что Белград больше не контролирует Косово.

"Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии и мы должны прекратить обманывать наших людей", - сказал политик.

Сербии необходимо выбрать, как строить отношения с Косово: "сохранить замороженный конфликт" или налаживать контакты. Сам Вучич высказался за улучшение отношений с Приштиной.

Сербский лидер делает ставку на интеграцию Сербии в ЕС. Одним из условий этого является урегулирование статуса Косово, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Согласно Конституции Сербии, Косово по-прежнему является входящим в республику автономным краем.

Работавший в Сербии политолог Вадим Самодуров сказал РБК, что сейчас возможно усиление напряженности, поскольку ни та, ни другая сторона не готова к компромиссу и самый оптимальный путь - дальнейшее замораживание конфликта.

Научный сотрудник Университета Северной Каролины Димитар Бечев считает, что Вучич хочет сделку, которая предполагала бы де-факто признание независимости Косово в обмен на членство Сербии в Евросоюзе.

"В то же время сербский лидер хочет договоренностей на своих условиях и желает уступок от Косово - например, автономный статус северных территорий Косово или передачу их Белграду. До тех пор пока сделка не будет заключена, Вучич продолжит демонстрировать жесткий тон в отношении Косово", - сказал аналитик.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net