Еврокомиссия предложила начать переговоры о вступлении двух стран в ЕС

Албания и Северная Македония выполняют необходимые условия для начала переговоров о вступлении этих стран в ЕС. Об этом говорится в коммюнике Еврокомиссии в связи с утверждением ежегодной оценки выполнения реформ в странах Западных Балкан и Турции, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 29 мая.

"Прошедший год был годом позитивных перемен в регионе. Албания и Северная Македония продемонстрировали твердую приверженность продвижению по пути к ЕС и достигли конкретных результатов, которые должны быть необратимыми. Вот почему мы рекомендуем сегодня, чтобы Совет ЕС начал переговоры о присоединении к ЕС с Албанией и Северной Македонией", – сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан считает, что "Албания и Северная Македония воспользовались возможностью и реализовали реформы, особенно в областях, которые Совет ЕС определил как ключевые в июне 2018 года".

"В связи с тем, что был достигнут значительный прогресс, и выполнение требований значительно продвинулось, Комиссия сегодня рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией", – говорится в коммюнике.

Позже на пресс-конференции Могерини подчеркнула, что решение было принято по итогам "внимательной и честной процедуры оценки ситуации". Она напомнила, что начало переговоров о вступлении этих стран в ЕС – это первый этап длительного процесса. "Речь не идет о том, чтобы они вступили завтра", – заявила Могерини.

Со своей стороны Хан на пресс-конференции сказал, что речь идет о сложной процедуре, которую и в случае с ранее вступившими в ЕС странами не удалось завершить быстро. "Это длительный процесс. Мы говорим о нескольких годах", – заявил член Еврокомиссии.

Также он призвал не забывать, что у каждой страны – свой темп при проведении переговоров о вступлении в Евросоюз.

Далее Совет ЕС рассмотрит предложение Еврокомиссии и примет решение о переговорах.

Ранее стало известно, что странам Западных Балкан подтвердили перспективы вступления в ЕС. Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Албанию и Косово ждут в Евросоюзе, но сроки вступления не уточняют.

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Источник: korrespondent.net