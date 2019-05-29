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29. 05. 2019

С гимном и караваем. Саакашвили вернулся в Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в Украину. 29 мая политик приземлился в аэропорту Киева Борисполь.

Перед прилетом Саакашвили рассказал, что хочет сделать по возвращении в Украину: встретиться с близкими, поесть борща с пампушками и посетить новый мост в Киеве.

Напомним, Михаил Саакашвили попросил президента Украины вернуть ему украинское гражданство. В своем обращении он подчеркнул, что не желает занимать никакие должности.

28 мая президент Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины, который лишился его из-за указа экс-президента Украины Петра Порошенко в июле 2017 года.

Ранее стало известно, что партия Саакашвили пойдет на выборы Верховной Рады 21 июля.

Сообщалось также, что в Администрации президента Украины раскрыли причину возврата гражданства Саакашвили.

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Источник: korrespondent.net

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