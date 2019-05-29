В ГФС раскрыли детали масштабной спецоперации

В Украине стартует спецоперация Бастион, по итогам которой госбюджет будет дополнительно получать 2 миллиарда гривен в месяц. Об этом сообщила пресс-служба ГФС со ссылкой на исполняющего обязанности главы ГФС Александра Власова.

Сообщается, что спецоперация будет проходить по всей таможенной территории Украины с 3 июня по 31 декабря. С ее помощью собираются перекрыть каналы контрабанды товаров в страну.

По словам пресс-службы, благодаря операции Бастион уменьшится доля теневой экономики страны, а государственный бюджет Украины получит дополнительные поступления.

Власов подчеркнул, что главной целью спецоперации является наполнение госбюджета. По его словам, Бастион увеличит налоговые и таможенные поступления до 2 миллиардов гривен ежемесячно.

Также будет создан штаб из должностных лиц руководящего состава ГФС.

Ранее сообщалось, что в поезде Киев-Вроцлав нашли семь тысяч пачек контрабандных сигарет.

Сообщалось также, что в Борисполе обнаружили янтарь, который контрабандисты прятали в сладостях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net