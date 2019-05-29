Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний издал указ, которым признал недействительными любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ Киевского патриархата. Текст указа размещен на сайте ПЦУ.
"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", - говорится в указе.
Cмотрите фотогалерею: Епифаний издал указ против решений УПЦ КП
Ранее Филарет заявил, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать и он остается его действующим иерархом. Свой отказ от УПЦ КП на Соборе 15 декабря 2018 патриарх назвал "чисто ситуативным", так как это было требование Вселенского патриархата, для получения Томоса об автокефалии.
В то же время, в Министерстве культуры отрицают слова Филарета о том, что Киевский патриархат не был ликвидирован.
Недавно митрополит Львовский Макарий заявил, что УПЦ КП и УАПЦ не ликвидированы из госреестра, поскольку патриарх Филарет не отдавал оригиналов документов, необходимых для этого.
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Источник: korrespondent.net
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