Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний издал указ, которым признал недействительными любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ Киевского патриархата. Текст указа размещен на сайте ПЦУ.

"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", - говорится в указе.

Cмотрите фотогалерею: Епифаний издал указ против решений УПЦ КП

Также сообщается, что поместный Собор УПЦ КП 15 декабря 2018 под председательством Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета постановил:

1. Прекратить деятельность религиозного объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины.

2. Прекратить действие Устава об управлении УПЦ КП.

3. Прекратить деятельность всех уставных органов религиозного объединения УПЦ КП.

4. Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая в соответствии с ее уставом (п. 1) является религиозным административным центром и центральным исполнительно-распорядительным органом УПЦ КП, прекращает свою деятельность как юридическое лицо после создания и регистрации Религиозной организации « митрополия УПЦ.

5. Всем епархиальным архиереям УПЦ КП, а также руководителям религиозных организаций, находящихся в ее составе принять во внимание изложенные выше пункты и после образования единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины войти в ее состав путем внесения соответствующих изменений в уставы религиозных организаций не прекращая их статуса юридического лица.

Ранее Филарет заявил, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать и он остается его действующим иерархом. Свой отказ от УПЦ КП на Соборе 15 декабря 2018 патриарх назвал "чисто ситуативным", так как это было требование Вселенского патриархата, для получения Томоса об автокефалии. В то же время, в Министерстве культуры отрицают слова Филарета о том, что Киевский патриархат не был ликвидирован. Недавно митрополит Львовский Макарий заявил, что УПЦ КП и УАПЦ не ликвидированы из госреестра, поскольку патриарх Филарет не отдавал оригиналов документов, необходимых для этого.

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Источник: korrespondent.net