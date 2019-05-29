В Житомирской области правоохранители задержали участников организованной преступной группы, которые вымогали деньги у предпринимателей. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 29 мая.

В частности, задержан организатор организованной преступной группы и его сообщник.

"Злоумышленники под угрозой физической расправы, повреждения имущества пострадавших и даже нанесения телесных повреждений требовали деньги с местных предпринимателей – владельцев лесопилок. Полицейские задержали вымогателей при передаче прав собственности на имущественный комплекс одного из пострадавших", – говорится в сообщении.

Установлено, что фигуранты в течение длительного времени путем запугивания, нанесения телесных повреждений и повреждения имущества требовали деньги у местных бизнесменов за беспрепятственное занятие предпринимательской деятельностью. В состав группы входили организатор и его сообщник.

В ходе обысков по месту жительства вымогателей полицейские изъяли оружие, патроны, металлические кастеты, металлическую удавку, телескопическую дубинку и деревянную биту и другие предметы, предназначенные для битья.

Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве (ч.2 ст.189 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области задержали банду вымогателей

Ранее в Киеве при получении $100 тысяч задержали шантажистов госчиновника. Два жителя Львова, представлявшихся сотрудниками специализированных правоохранительных органов, вымогали деньги за неразглашение информации. Но чиновник пошел в полицию.

А в Виннице задержали рэкетиров, вымогавших у фермера $240 тысяч. Чтобы он стал более сговорчивым, злоумышленники применяли к мужчине методы физического воздействия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net