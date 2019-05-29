В Житомирской области правоохранители задержали участников организованной преступной группы, которые вымогали деньги у предпринимателей. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 29 мая.
В частности, задержан организатор организованной преступной группы и его сообщник.
"Злоумышленники под угрозой физической расправы, повреждения имущества пострадавших и даже нанесения телесных повреждений требовали деньги с местных предпринимателей – владельцев лесопилок. Полицейские задержали вымогателей при передаче прав собственности на имущественный комплекс одного из пострадавших", – говорится в сообщении.
Установлено, что фигуранты в течение длительного времени путем запугивания, нанесения телесных повреждений и повреждения имущества требовали деньги у местных бизнесменов за беспрепятственное занятие предпринимательской деятельностью. В состав группы входили организатор и его сообщник.
В ходе обысков по месту жительства вымогателей полицейские изъяли оружие, патроны, металлические кастеты, металлическую удавку, телескопическую дубинку и деревянную биту и другие предметы, предназначенные для битья.
Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве (ч.2 ст.189 УК Украины).
Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области задержали банду вымогателей
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Источник: korrespondent.net
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