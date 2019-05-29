ГБР нагрянуло в Администрацию президента

Госбюро расследований в среду, 29 мая, пришло в Администрацию президента, где проводят осмотр ситуационной комнаты в связи с делом об исчезновении мониторов и серверов. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Мы сегодня проводим осмотр места происшествия", - заявил он.

Труба отметила, что планируется также допрос свидетелей и фигурантов дела.

Кроме того, ГБР попросило у СБУ оперативное сопровождение при расследовании указанного производства.

Напомним, накануне Новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк опубликовал видео, на котором заявил о пропаже из ситуационного кабинета в Администрации президента мониторов и серверов.

После этого появилось сообщение пресс-секретаря бывшего президента Петра Порошенко Святослава Цеголко, в котором тот заявил, что вся техника из ситуационной комнаты в АП была арендована на средства Порошенко и поэтому была возвращена владельцу.

В свою очередь, бывший заместитель главы Администрации президента времен Порошенко Дмитрий Шимкив опроверг наличие в ситуационной комнате АП серверов с секретными данными. По его словам, архитектура ситуационной комнаты не предполагает никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами.

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Источник: korrespondent.net