Верховный суд не признал назначение Богдана главой АП незаконным

Иск о назначении советника президента Владимира Зеленского Андрея Богдана главой Администрации президента не был удовлетворен. Как сообщили 29 мая в пресс-службе Верховного суда, производство по иску Общественного люстрационного комитета не было открыто.

Свое решение суд мотивировал тем, что обжаловать назначение могут сам Андрей Богдан, а также лица, чьи права, свободы и интересы затронуты этим назначением.

"Верховный Суд отказал истцу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят либо прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается", - сообщили в суде.

Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана Главой Администрации Президента Украины, такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с настоящим административным иском", — говорится в решении.

Напомним, по данным Минюста, Богдан подпадает под закон о люстрации, таким образом он не может занимать должность главы Администрации президента.

После назначения Богдана главой АПУ на президента подали в суд.

Активисты требовали, отменить указ Зеленского, поскольку новый глава АП занимался антикоррупционной политикой во времена Виктора Януковича.

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Источник: korrespondent.net