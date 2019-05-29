В США спецпрокурор объявил об отставке

В США спецпрокурор Роберт Мюллер, курировавший расследование о возможном вмешательстве РФ в американские выборы, объявил о своей отставке. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 29 мая.

"Наше расследование завершено. Мы официально закрываем управление спецпрокурора, а я ухожу из министерства юстиции", – сказал Мюллер во время первого публичного выступления в минюсте США после 674 дней расследования.

При этом он выразил надежду на то, что ему придется выступать по поводу расследования лишь в этот раз.

"В случае любого моего появления перед Конгрессом я не предоставил бы ему информации больше той, которая уже и так обнародована", – сказал Мюллер.

Он подчеркнул, что любые показания с его стороны были бы напрямую связаны с содержанием доклада о российском вмешательстве, подготовленном его, Роберта Мюллера, командой.

Спецпрокурор отметил, что расследование в отношении президента Дональда Трампа не могло привести к выдвижению обвинений, поскольку это противоречило бы основному закону страны.

"Президент не может быть обвинен в совершении федеральных преступлений, пока он находится в своей должности. Это противоречило бы конституции", – сказал Мюллер, объясняя, почему против Трампа не были выдвинуты конкретные обвинения.

Как известно, 18 апреля Минюст США опубликовал доклад Роберта Мюллера по "российскому делу". Согласно его выводам, сговора Трампа и Москвы не было, но при этом Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году.

Напомним, скандал с возможным российским вмешательством в американские выборы возник после избрания Трампа президентом США в 2016 году. Демократы, в том числе и проигравшая Хиллари Клинтон, обвинили РФ в манипуляциях в соцсетях и во взломе компьютеров Демократической партии. Россия отвергает обвинения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net