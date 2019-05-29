Зеленский сменил главу госохраны

Президент Владимир Зеленский в среду, 29 мая, сменил начальника Управления государственной охраны.

"Освободить Гелетея Валерия Викторовича от должности начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в одном из указов президента.

Другим указом он назначил на этот пост подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича.

Еще одним указом Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО.

Напомним, Гелетей написал рапорт об отставке 22 мая.

Алексей Оцерклевич – подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

Он известен тем, что в декабре 2014 года в донецком аэропорту пожал руку бывшему комбату сепаратистов "ДНР" Мотороле.

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Источник: korrespondent.net