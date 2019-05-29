На Донбассе за день восемь обстрелов

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 28 мая.

Так, возле села Водяное враг осуществил обстрел из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи населенного пункта Пески зафиксировано четыре вражеских обстрела с применением минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи города Марьинка противник обстрелял позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Новотроицкого велся огонь из автоматических станковых гранатометов.

Также в районе села Гнутовое сепаратисты применили противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 28 мая сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда был ранен один боец ВСУ.

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Источник: korrespondent.net