Лента RSS
Подписаться на ленту
29 мая 2019, среда, 21:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,33
29. 05. 2019

Зеленский назначил начальника Службы безопасности президента

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Максима Донца начальником Службы безопасности президента Управления государственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 29 мая.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", – говорится в указе №337/2019.

Ранее Зеленский сменил начальника Управления государственной охраны. Вместе Валерия Гелетея эту должность занял подполковник ВСУ Алексей Оцерклевич.

Накануне президент Украины назначил своего советника Александра Данилюка секретарем СНБО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.