Где новые лица? Соцсети о возвращении Саакашвили

Бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, отменив приказ своего предшественника. На следующий день он прилетел в Киев из Варшавы, куда был депортирован в феврале прошлого года.

В столичном аэропорту Борисполь Саакашвили несколько десятков сторонников и журналистов встретили с песнями и караваем. Он заявил, что на выборы в Верховную Раду не собирается идти, но будет заниматься "обновлением политического класса". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Саакашвили в Украине

Бывший президент Грузии получил украинский паспорт 29 мая 2015 года по указу предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

Саакашвили занял пост председателя Одесской областной администрации, но через полтора года Порошенко его уволил, обвинив в невыполнении обещаний и ухудшении экономики области.

Летом 2017 года президент подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины, пояснив, что при его получении экс-президент Грузии предоставил недостоверные данные.

Политик отметил, что не находится под следствием, но оказалось, что в Грузии Саакашвили на тот момент был заочно арестован.

Саакашвили лишился паспорта, когда был за границей, поэтому не мог вернуться на украинскую территорию. В сентябре сторонники политика прорвали кордон пограничников и "вернули" Саакашвили в Украину.

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Через несколько месяцев в его киевскую квартиру сотрудники Генпрокуратуры и СБУ пришли с обысками. Саакашвили залез на крышу дома и пригрозил спрыгнуть, с трудом его удалось снять.

Затем его задержали, но митингующие за бывшего губернатора силой вытащили его из автомобиля СБУ. Несколько дней Саакашвили жил в палаточном городке.

Но в ночь на 9 декабря силовики доставили его в СИЗО, где объявил голодовку, а себя -военнопленным. Суд принял решение отпустить политика на время расследования.

12 февраля Саакашвили выдворили в Польшу, как объяснили пограничники, в соответствии с судебными решениями, которые признали, что он находился в Украине незаконно.

Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии, как нарушителя украинской границы.

28 мая президент Владимир Зеленский отменил указ Порошенко, вернув Саакашвили в украинское гражданство. Вечером следующего дня бывший губернатор прилетел из Варшавы в Киев.

Пройдя паспортный контроль и выйдя к ожидающей его прессе Саакашвили начал говорить на украинском языке, но затем перешел на русский.

"Очень эмоционально дышать украинским воздухом, ступить на украинскую землю... Я приехал сюда не кому-то мстить, это не мой стиль. Я вернулся сюда строить, что мне не дали сделать в Одессе. Хочу с новым президентом, с новой командой, строить новую Украину", - сказал политик.

Журналистам он сказал, что не будет участвовать в выборах, но будет способствовать "обновлению политического класса" в Украине.

Саакашвили в Украине встретили с караваем / EPA

"Я сам не пойду ни на какие выборы, но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса в Украине, полному избавлению от барыг, барыжниковв и людей, которые грабили Украину. Конечно, я буду все делать для того, чтобы пришло много новых людей", - заявил политик.

Однако партия Движение новых сил Саакашвили будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

"Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал один из лидеров партии Давид Сакварелидзе.

В 20.00 Саакашвили уже выступал в прямом эфире на телеканале Наш.

Зачем Саакашвили вернулся

Эксперты и пользователи социальных сетей не верят, что бывший грузинский президент не будет заниматься политикой.

Большинство склоняются к тому, что Саакашвили станет силой, направленной против Порошенко, чья партия будет баллотироваться в Верховную Раду, где у Зеленского еще нет основательного представительства.

Многие опасаются, что Саакашвили станет угрозой и для нового президента, поскольку является очень амбициозным человеком, и уже начинают отсчет, когда бывший губернатор уйдет в оппозицию и объявит Зеленского "барыгой".

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Источник: korrespondent.net